Comissão vota pelo prosseguimento do processo do impeachment de Marchezan

publicidade

A Comissão Processante da Câmara Municipal de Porto Alegre decidiu, por dois votos, dar prosseguimento ao processo de impeachment do prefeito Nelson Marchezan Júnior. Presidente do colegiado, o vereador Hamilton Sossmeier (PTB) acompanhou o relator, Alvoni Medina (Republicanos). O vereador Ramiro Rosário pediu vista do processo, mas não foi considerado.

Na prática, houve o início da instrução do rito do impeachment, que determinará os atos, diligências e audiências daqui por diante. Marchezan poderá se manifestar por escrito nesta fase A partir de então, será solicitado ao presidente da Câmara a convocação para a sessão de julgamento, quando o prefeito poderá ou não ser afastado do cargo.

No dia do julgamento, Marchezan ou seu procurador poderá se manifestar por duas horas. Para ser afastado do cargo, ao menos 24 dos 36 vereadores precisarão votar pelo impedimento – na votação que admitiu a denúncia, foram 31 votos contra o prefeito.

O processo de impeachment contra Marchezan foi aberto em razão do uso de recursos do Fundo Municipal de Saúde para o gasto com publicidade.