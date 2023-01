Confira a lista dos 19 ministros de Lula que assumiram o cargo nesta segunda-feira

publicidade

Dos 37 ministros que compõem o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente do Palácio do Planalto, 19 tomaram posse dos seus respectivos cargos nesta segunda-feira, em Brasília.

Confira os nomes abaixo:

• Fernando Haddad (Fazenda)

• Camilo Santana (Educação)

• Juscelino Filho (Comunicações)

• Rui Costa (Casa Civil)

• Daniela Carneiro (Turismo)

• Nísia Trindade (Saúde)

• Flávio Dino (Justiça e Segurança Pública)

• Alexandre Padilha (Relações Institucionais)

• Carlos Fávaro (Agricultura e Pecuária)

• José Mucio (Defesa)

• Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos)

• Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovação)

• Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome)

• Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência)

• Márcio França (Portos e Aeroportos)

• Mauro Vieira (Relações Exteriores)

• Margareth Menezes (Cultura)

• Jorge Messias (Advocacia-Geral da União)

• Alexandre Silveira (Minas e Energia)

Demais cerimônias

Outros sete ministros vão tomar posse dos cargos nesta terça-feira. São eles: Silvio Almeida (Direitos Humanos e Cidadania), Luiz Marinho (Trabalho), Renan Filho (Transportes), Cida Gonçalves (Mulheres), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Jader Filho (Cidades) e Vinicius Marques (Controladoria-Geral da União).

Nesta quarta-feira, vão ocorrer as cerimônias de Geraldo Alckmin (Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços) e de Marina Silva (Meio Ambiente). Na quinta-feira, é a vez de Simone Tebet (Planejamento e Orçamento).

Ainda sem data

Os demais ministros ainda não marcaram as solenidades de posse. São eles: Marco Gonçalves Dias (Gabinete de Segurança Institucional), Carlos Lupi (Previdência Social), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), André de Paula (Pesca), Ana Moser (Esporte), Sonia Guajajara (Povos Indígenas) e Anielle Franco (Igualdade Racial).

