Conheça os terrenos da Prefeitura de Porto Alegre que vão a leilão nesta sexta-feira

A Prefeitura de Porto Alegre realiza nesta sexta-feira, 28, às 9h, o segundo leilão eletrônico de imóveis considerados sem uso pela administração municipal. Serão ofertados 16 terrenos desocupados na região do Complexo do Porto Seco, bairro Sarandi.

O menor lote, de 2,6 mil metros quadrados, está avaliado em R$ 1.236.900. O maior terreno, com área de cerca de 10 mil metros quadrados, tem valor inicial de R$ 4.651.200. No total, o leilão está avaliado em R$ 41,2 milhões. O certame acontecerá via Portal de Compras e é exclusivo para empresas de logística, seguindo o perfil de atividades existentes na região.

As informações sobre os lotes estão agrupadas em um site específico, que pode ser acessado aqui.

Veja a localização dos terrenos:

Av. Plínio Kroeff (esquina com o prolongamento projetado da Av. Willy Eugênio Fleck) – Sarandi

Av. Plínio Kroeff (entre Rua D - Vila Amazônia e prolongamento projetado da Av. Willy Eugênio Fleck) – Sarandi

Av. Plínio Kroeff, 1055 – Sarandi

Av. Plínio Kroeff, 1125 – Sarandi

Av. Plínio Kroeff, 1185 – Sarandi

Av. Plínio Kroeff, 1201 – Sarandi

Av. Plínio Kroeff, 1265 – Sarandi

Av. Plínio Kroeff, 1381 – Sarandi

Av. Plínio Kroeff, 1630 – Sarandi

Av. Élvio Antonio Filipetto, 100 – Sarandi

Av. Willy Eugênio Fleck, 925 – Sarandi

Rua Fioravante Schiavi, s/nº – Sarandi

Rua Fioravante Schiavi, s/nº – Sarandi

Av. Élvio Antonio Filipetto, s/nº – Sarandi

Rua Hermes de Souza, 55