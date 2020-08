Coronel Homero Cerqueira é exonerado da presidência do Instituto Chico Mendes

publicidade

O governo federal exonerou o coronel Homero de Giorge Cerqueira da presidência do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Ex-comandante da Polícia Militar Ambiental de São Paulo, estava à frente do órgão desde abril do ano passado. A exoneração está publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira, dia 21.

O DOU também traz a nomeação de Caio Mario Paes de Andrade para exercer o cargo de secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia. Ele estava à frente do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) e foi indicado para o novo cargo na semana passada, depois que Paulo Uebel pediu para deixar a secretaria.

Uebel e o empresário Salim Mattar, que comandava a Secretaria de Desestatizações, saíram juntos do governo após um ano e meio de dificuldades para implementar as medidas para quais foram convidados a integrar o governo de Jair Bolsonaro: as privatizações e a reforma administrativa, duas das quatro principais agendas do ministro Paulo Guedes - além das reformas previdenciária e tributária.

Mattar manifestou insatisfação com o ritmo das privatizações. Segundo ele, "o establishment" não quer privatizações. Já Uebel pediu demissão por discordar da estratégia do governo federal de deixar a reforma administrativa parada. Para o lugar de Mattar, também já foi escolhido o substituto, que será o atual secretário de Desenvolvimento da Infraestrutura da pasta, Diogo Mac Cord. Essa nomeação, no entanto, ainda não foi publicada no DOU.