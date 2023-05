CPI do MST será instalada na Câmara nesta quarta-feira

publicidade

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) será instalada nesta quarta-feira, segundo o deputado federal Tenente Coronel Zucco (Republicanos-RS), autor do pedido de criação da CPI e cotado para presidir a investigação. "O presidente Lira disse que sim", afirmou ao R7.

O pedido de abertura da CPI do MST foi protocolado em 15 de março na Câmara dos Deputados. O requerimento recebeu 172 assinaturas, uma a mais do que o número mínimo. O ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles (PL-SP), está cotado para ser o relator da comissão.

O partido do deputado, o PL, vai apostar em deputados ligados ao agronegócio para compor a CPI. A estratégia é levantar o debate sobre os financiadores do que o partido considera uma "onda de invasão" promovida pelo MST. O deputado Airton Faleiro (PT-PA), coordenador do núcleo agrário do PT na Câmara, adiantou que a CPI também deve apurar os crimes dos grandes latifundiários que promovem grilagem de terra e desmatam áreas de preservação ambiental, especialmente, na Amazônia.

Nessa terça, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin (PSB), participou de um almoço com a Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA). Ele afirmou que é contra as invasões de terra e que tem "total respeito à propriedade privada". "Em caso de invasão, não tem que ter nem decisão judicial, tem que ter a reintegração de posse imediata", disse. O MST considera que a ocupação de propriedades rurais é "legítima" e que a movimentação na Câmara tenta "perseguir e criminalizar a luta popular".

CPI das apostas esportivas

As CPIs das apostas esportivas e das Americanas também estão com as instalações previstas para esta semana. A relatoria da CPI das apostas deve ficar com o deputado Felipe Carreras (PSB-PE). Ao R7, o parlamentar afirmou que a comissão vai esclarecer as manipulações nos resultados do futebol, além de propor regras mais rígidas para as apostas esportivas. Um dos primeiros passos da CPI, após a instalação, é a definição dos nomes que devem ser ouvidos na comissão.

Segundo Carreras, há a possibilidade de convocar os jogadores investigados pelo Ministério Público de Goiás (MP-GO) como parte de um esquema de apostas, assim como dirigentes de clubes, casas de apostas e representantes da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O mais cotado para assumir a presidência da CPI é o deputado federal André Fufuca (PP-MA). Ele tem o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).

Veja Também

CPI das Americanas

Esta outra comissão vai apurar suposta fraude financeira nas lojas Americanas. O objetivo é desvendar o que está por trás do rombo contábil de R$ 20 bilhões da empresa. A presidência da CPI deve ficar com um representante do PP, partido do presidente Lira, que comanda o maior bloco parlamentar da Casa. Se essa indicação se confirmar, a relatoria deve ficar com o segundo maior bloco, composto pelos partidos Republicanos, Podemos, PSC, MDB e PSD. Ainda serão indicados os nomes dos 27 titulares e 27 suplentes.