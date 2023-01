CPI para investigar atos antidemocráticos tem assinaturas suficientes para abertura

publicidade

O Senado colheu assinaturas suficientes para instalar a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) com o objetivo de investigar atos antidemocráticos com a invasão e depredação de prédios públicos na Esplanada dos Ministérios. Até o momento, 31 senadores assinaram o documento; o mínimo necessário é de 27 parlamentares.

De autoria da senadora Soraya Thronicke (União-MS), o pedido de abertura da CPI propõe apurar a responsabilidade pelos atos antidemocráticos praticados "em 8 de janeiro de 2023, por grupo de pessoas invadiu e depredou os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto".

Alcançamos agora um número maior do que o necessário para a abertura da CPI dos Atos Antidemocráticos no @SenadoFederal.Agradeço a todos os colegas que apoiaram a iniciativa.



A democracia é sagrada!Muitos percebem somente depois que a perdem. No nosso Brasil ela sobreviverá! — SorayaThronicke (@SorayaThronicke) January 9, 2023

Eventuais omissões cometidas por administradores públicos e a existência de financiadores e difusores dos movimentos também fariam parte dos trabalhos.

A previsão é que a CPI seja instalada ainda esta semana. A expectativa é que a leitura do requerimento seja feita pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), na terça-feira (10).

Veja Também