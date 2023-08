CPMI vota quebra de sigilos de Bolsonaro, militares e hacker nesta terça-feira

publicidade

A CPMI do 8 de Janeiro deve votar nesta terça-feira (22) dezenas de requerimentos a serem definidos pelo presidente da comissão, deputado Arthur Maia (União-BA). A relatora, senadora Eliziane Gama (PSD-MA), defende as quebras de sigilos telemáticos do hacker Walter Delgatti Neto, de militares que teriam participado de reunião no Ministério da Defesa sobre as urnas eletrônicas, e do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.

Já a oposição quer agendar o ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general G. Dias, que foi exonerado pelo governo após os ataques do dia 8 de janeiro. O senador Marcos Rogério (PL-RO) salienta que o militar já é investigado pelo Supremo Tribunal Federal por suposta omissão nos ataques.

Na quinta-feira, deverá prestar depoimento o sargento Luis Marcos dos Reis, sargento do Exército que integrava a equipe da Ajudância de Ordens de Bolsonaro. Preso desde maio por suposta fraude no cartão de vacinação do ex-presidente da República, o militar movimentou mais de R$ 3 milhões entre junho de 2021 e agosto de 2023 e participou dos atos do dia 8.

