Daniela Carneiro se reúne com Lula e pode deixar pasta do Turismo nesta quinta, diz Waguinho

publicidade

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, vai se reunir nesta quinta-feira com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pode entregar a carta de saída do cargo. O encontro foi confirmado à Record TV na noite desta quarta pelo esposo da ministra, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (Republicanos).

De acordo com Waguinho, a esposa vai conversar com Lula sobre a forma como a saída da pasta será oficializada. A negociação, segundo o prefeito, pode envolver a construção de uma creche pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), de uma escola técnica ou de um hospital de câncer em Belford Roxo, além da inclusão do município em qualquer obra de infraestrutura ligada ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Outro ponto que pode ser negociado por Daniela para deixar o comando do Turismo é conversar em paralelo com o União Brasil para que o partido libere filiados que judicializaram o pedido de saída da legenda — o que é o caso da ministra. Se conseguir esse acordo, ela já poderia se filiar ao Republicanos.

União Brasil cobra demissão

O União Brasil tem cobrado de Lula a demissão de Daniela Carneiro até o fim desta semana. Com o Congresso Nacional prestes a entrar em recesso e pautas prioritárias para a área econômica na agenda de votação, o partido quer a saída da ministra, para entregar os votos de que o governo precisa.

A demissão já está acertada desde o mês passado, mas Lula ainda não confirmou a saída porque busca uma forma de compensar a ministra. Nas eleições do ano passado, o presidente se aproximou de Daniela e de Waguinho e criou uma boa relação com eles.

Veja Também

Substituto

Líderes do União Brasil dizem que Daniela já não representa mais a legenda. Além disso, dirigentes do partido afirmam que uma eventual continuidade dela no cargo não vai fazer com que o União Brasil apoie Lula em votações no Congresso. Para substituir Daniela, o União Brasil já definiu o nome do deputado Celso Sabino. O parlamentar tem amplo apoio do partido, sobretudo, da bancada da Câmara, que conta com 59 parlamentares.