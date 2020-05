Decreto reabre comércio na região Metropolitana e restringe nos Vales e Norte do RS

publicidade

Em coletiva de imprensa para detalhar o novo decreto de distanciamento controlado, o governador Eduardo Leite informou, nesta quinta-feira, que o comércio da região Metropolitana de Porto Alegre vai poder reabrir, a partir desta sexta-feira, 1º de maio, desde que atenda às condições de proteção em relação ao coronavírus. Eduardo Leite informou que cabe aos prefeitos fazer a regulamentação.

Essa área era a mais restrita em termos de abertura dos estabelecimentos comerciais, até então. A medida já é uma adequação ao novo modelo de distanciamento, que vai levar em conta indicadores de risco e cinco cores de bandeira, que vão de amarelo a preto, o limiar considerado crítico. Porto Alegre e região Metropolitana ficarão com a cor amarela, já que possuem número maior de leitos e população mais jovem que as demais.

Segundo Leite, a reabertura é possível devido à menor velocidade de transmissão do coronavírus e à situação da estrutura de atendimento hospitalar. O governo vai emitir um decreto, até o fim da semana que vem, com as regras para definir cada bandeira. As normas estabelecidas a partir de amanhã fazem parte de decreto transitório, considerando que o novo ainda recebe sugestões e passa a valer em 6 de maio.

De outro lado, 99 cidades das regiões dos Vales (onde fica Lajeado) e Norte (onde fica Passo Fundo), onde as regras já haviam sido abrandadas, terão o comércio vedado outra vez. A exceção é para as vendas do feriado do Dia das Mães, segundo feriado mais importante para o setor, em que serão permitidas as vendas e entregas via drive-thru, take away e entrega em casa.

Na região de Passo Fundo, prefeitos e entidades já começaram a se mobilizar para tentar derrubar as restrições locais judicialmente. O município de Espumoso, por exemplo, já entrou com um mandado de segurança com esse objetivo.

Depois de Porto Alegre, Passo Fundo e Lajeado reúnem o maior número de óbitos pela Covid-19, com respectivamente 11 e quatro mortes. Em relação aos casos positivos confirmados pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) até a tarde desta quinta-feira, Passo Fundo tinha 152, sendo 17 novos casos em 24h; e Lajeado 84 pacientes com testes positivos para o vírus.

Durante a live desta quinta, o governador ainda anunciou hoje que as escolas públicas só devem retomar as atividades em junho, enquanto a rede privada pode se adequar conforme a região e garantia de uso de equipamentos de proteção e distanciamento. Além disso, a partir desta sexta-feira passa a ser obrigatório o uso de usar máscaras no transporte coletivo, o que vale inclusive para táxis e carros de aplicativo.

Confira a lista de municípios restritos:

Região Norte

• Água Santa

• Almirante Tamandaré do Sul

• Alto Alegre

• André da Rocha

• Arvorezinha

• Barracão

• Barros Cassal

• Cacique Doble

• Camargo

• Campos Borges

• Capão Bonito do Sul

• Carazinho

• Casca

• Caseiros

• Ciríaco

• Coqueiros do Sul

• Coxilha

• David Canabarro

• Ernestina

• Espumoso

• Fontoura Xavier

• Gentil

• Ibiaçá

• Ibiraiaras

• Ibirapuitã

• Itapuca

• Lagoa dos Três Cantos

• Lagoa Vermelha

• Lagoão

• Machadinho

• Marau

• Mato Castelhano

• Maximiliano de Almeida

• Montauri

• Mormaço

• Muliterno

• Não-Me-Toque

• Nicolau Vergueiro

• Nova Alvorada

• Paim Filho

• Passo Fundo

• Pontão

• Sananduva

• Santa Cecília do Sul

• Santo Antônio do Palma

• Santo Antônio do Planalto

• Santo Expedito do Sul

• São Domingos do Sul

• São João da Urtiga

• São José do Ouro

• Serafina Corrêa

• Sertão

• Soledade

• Tapejara

• Tapera

• Tio Hugo

• Tunas

• Tupanci do Sul

• Vanini

• Victor Graeff

• Vila Lângaro

• Vila Maria

Região dos Vales

• Anta Gorda

• Arroio do Meio

• Bom Retiro do Sul

• Boqueirão do Leão

• Canudos do Vale

• Capitão

• Colinas

• Coqueiro Baixo

• Cruzeiro do Sul

• Dois Lajeados

• Doutor Ricardo

• Encantado

• Estrela

• Fazenda Vilanova

• Forquetinha

• Ilópolis

• Imigrante

• Lajeado

• Marques de Souza

• Muçum

• Nova Bréscia

• Paverama

• Poço das Antas

• Pouso Novo

• Progresso

• Putinga

• Relvado

• Roca Sales

• Santa Clara do Sul

• São José do Herval

• São Valentim do Sul

• Sério

• Taquari

• Teutônia

• Travesseiro

• Vespasiano Correa

• Westfalia