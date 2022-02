Deputada questiona superávit do governo Leite no Rio Grande do Sul

publicidade

O superávit de R$ 2,55 bilhões alcançado pelo governo de Eduardo Leite (PSDB) foi motivo de críticas na Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira. Considerado um dos triunfos da gestão de tucana, a deputada Luciana Genro (PSol) destinou boa parte do seu discurso durante o Grande Expediente para questionar os valores que sobraram no caixa do Estado.

Segundo a deputada, a economia só aconteceu porque o governo negligenciou demandas. "Então os R$ 2,5 bilhões que o governo arrecadou dos nossos impostos, que todos nós pagamos, não se reverteram em políticas públicas para atender as necessidades da maioria do povo nem para dar dignidade aos servidores", apontou.

"Assim é fácil fazer superávit: arrochando os servidores, atacando os seus direitos, deixando escolas completamente sucateadas, fazendo política habitacional zero e zero de política para atender os mais pobres", criticou. Citado várias vezes ao longo da fala, o funcionalismo foi uma das áreas mais prejudicadas pelas reformas aprovadas pela AL e promovidas pelo governo, segundo a deputada. "Só tirou, só massacrou".

Outro ponto comemorado pelos favoráveis ao governo e duramente criticado pela oposição também esteve presente no discurso de Luciana: a entrada do Estado no Regime de Recuperação Fiscal. A adesão foi aprovada há menos de um mês pela Secretaria do Tesouro Nacional.

"Ora, se nós temos toda essa situação maravilhosa que o Estado demonstra nas propagandas, para que temos que nos submeter ao Regime de Recuperação Fiscal e fazer com que o Estado se torne subordinado a União?", questionou. Segundo a deputada, a adesão não se justifica, uma vez que os valores da dívida estão sendo contestados no Supremo Tribunal Federal (STF) por, atualmente, estarem muito acima do contratado.

Apesar disso, a fala não foi só de críticas: Luciana também apontou saídas para a crise financeira no Estado em conjunto com o investimento no serviço público. Entre elas, o aumento de tributos sobre as grandes heranças, propostas de autoria dela que está tramitando na Casa e ajudaria a incrementar a receita.

Deputada tucana contesta críticas

Após a fala, a deputada Zilá Breitenbach (PSDB) subiu na tribuna para defender o governo tucano. Ao falar, ela preferiu listar ações do presente e apresentar os últimos anúncios de Leite em relação ao direcionamento de recursos para estiagem. Entre eles, a perfuração de 6 mil açudes, no valor de R$ 66 milhões, R$ 100 milhões para perfuração de poços e instalação de caixas d'água e conjuntos de cisternas nas áreas mais atingidas, além de combustível para os municípios transportarem água.

Segundo ela, também está sendo discutido um auxílio emergencial para os afetados pela seca extrema. "Quando a gente quer organizar os serviços públicos, a gente tem que fazer gestão de escolhas", pontuou.

*Supervisão de Mauren Xavier