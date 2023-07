Deputado Carlos Gomes destina R$400 mil para a Saúde de Gramado

publicidade

O prefeito Nestor Tissot e o vice-prefeito Luia Barbacovi receberam nesta sexta-feira, 14, o deputado federal Carlos Gomes, que destinou uma emenda no valor de R$400 mil reais para serem investidos na Saúde de Gramado, beneficiando toda a população.

“O trabalho que realizamos junto aos parlamentares em Brasília é fundamental para garantirmos o desenvolvimento do município. E nome de todos os gramadenses que serão beneficiados com essa verba, agradeço ao deputado Carlos Gomes porque a saúde é uma área que olhamos com muita atenção e que buscamos melhorar cada vez mais”, disse o prefeito Nestor Tissot.

O prefeito também destaca que o deputado Carlos Gomes ajuda Gramado desde a sua primeira legislatura.