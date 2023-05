Deputado do RS é investigado por violência doméstica

publicidade

O deputado estadual Leonel Radde (PT) é investigado por suposta agressão a sua ex-companheira, com quem se relacionou por dois anos e meio. Um registro de ocorrência foi realizado em 12 de abril, quatro dias depois que uma discussão ocorreu durante uma festa promovida pela filha do parlamentar. Uma medida protetiva foi concedida à mulher no dia 13.

A confraternização ocorreu na casa onde os dois ainda moravam, mas ambos, em depoimentos à polícia, afirmaram que não eram mais um casal. Um desentendimento ocorreu por conta do volume alto do som, já que ela não conseguia dormir. No boletim de ocorrência, a ex-companheira de Radde afirma que ele a agarrou pelos pulsos e a jogou contra a parede. Segundo a Lei Maria da Penha, o deputado não pode contatá-la, se aproximar fisicamente e nem citar o seu nome publicamente.

No dia 19 de abril, Radde registrou um boletim de ocorrência por denúncia caluniosa e extorsão. Segundo seu depoimento, a mulher havia pedido, ainda em março deste ano, R$ 100 mil para sair de casa e que iria acusá-lo por violência doméstica porque ele entrou com pedido de separação na Justiça.

A reportagem entrou em contato com o parlamentar que informou não poder falar sobre o tema em virtude do cumprimento da medida protetiva.

Em nota postada nas redes sociais do parlamentar, a assessoria jurídica do deputado Leonel Radde informa que ele “encontra-se impedido de manifestar-se sobre a pauta em questão devido à ordem judicial. Informa, ainda, que os devidos esclarecimentos serão prestados em momento oportuno e que o deputado é vítima de crime. Por fim, reafirma o seu compromisso com a luta antifascista reforçando a convicção de que leis relevantes não podem ser utilizadas para acobertar crimes de qualquer natureza”.