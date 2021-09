Deputado Marcos Pereira recebe Prêmio Marechal Rondon

publicidade

O deputado federal Marcos Pereira (Republicanos-SP) foi um dos homenageados no Prêmio Marechal Rondon de Comunicações por sua contribuição para o avanço das telecomunicações no Brasil. A honraria foi entregue pela primeira-dama, Michele Bolsonaro, na presença do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e do ministro das Comunicações, Fábio Faria, durante solenidade realizada na última terça-feira, no Palácio do Planalto.

Pela redes sociais, o presidente nacional do Republicamos agradeceu o reconhecimento de sua “boa relação” com o setor de telecomunicação e radiodifusão. “Acredito que o desenvolvimento do nosso Brasil passa pela promoção de políticas públicas que considerem o futuro, a tecnologia e a informação de qualidade, e por isso continuarei atuando em prol desse setor tão importante”, destacou.

Além do líder do Republicanos, a cerimônia reuniu políticos e personalidades de diversos partidos e esferas do poder, como os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O ministro do STF Dias Toffoli também compareceu ao evento.

Exército Brasileiro

Em agosto, o deputado Marcos Pereira também foi condecorado com a Medalha Exército Brasileiro durante solenidade em Brasília. A medalha é concedida a cidadãos e instituições civis, integrantes da Marinha Brasileira, da Força Aérea Brasileira e das forças auxiliares que tenham praticado ação destacada por prestar serviço relevante em prol do Exército.