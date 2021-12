Deputado quer que buscadores remunerem conteúdo jornalístico

publicidade

O deputado federal Orlando Silva (PCdoB-SP) defende que o projeto de lei contra fake news paute a remuneração de conteúdo jornalístico pelas ferramentas de buscas on-line. Para o parlamentar, que é relator do PL, esse é um meio de valorizar o jornalismo profissional e combater a desinformação.

“A principal arma contra a desinformação é a informação. Quem produz a informação? Quem tem técnica, método, preparo, checa fontes, apresenta outra visão. Isso é típico de atividade do jornalismo profissional. As ferramentas de busca são muito importantes para dar acesso a esse conteúdo. Agora, quem produz também deve ser remunerado”, defendeu, ao R7.

O grupo de trabalho da Câmara dos Deputados destinado a apreciar o projeto de lei concluiu a votação do texto apresentado por Orlando Silva nesta terça-feira (7). O deputado avaliou que existe um detalhamento maior das propostas contra desinformação que deve ser objeto de regulamentação. “Minha expectativa é de que, até a votação final no plenário na Câmara, nós tenhamos, quem sabe, um texto mais consistente, que mobilize mais apoio.”

O relator ainda defende ações amplas no combate às fake news, que passem pela criação de um ambiente on-line mais saudável e pela democratização do acesso à internet. “Pouca gente tem acesso a tudo o que está disponível na internet por não ter pacote de dados. A inclusão digital é o primeiro desafio. O segundo desafio é a educação midiática. São novos tempos, precisamos preparar as futuras gerações para viver nesse ambiente digital com características próprias. Inclusive, precisamos imunizar essas novas gerações de desinformações”, avaliou.