Deputados federais gaúchos repercutem declarações de Marcos do Val

Para o campo mais à esquerda da bancada gaúcha na Câmara dos Deputados as declarações do senador Marcos do Val (Podemos-ES) sobre uma suposta coação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para barrar a posse do presidente Lula (PT) por meio do comprometimento do ministro do STF Alexandre de Moraes, versão alterada posteriormente pelo parlamentar, seriam prova de uma tentativa de golpe que precisa ser apurado com a responsabilização dos envolvidos.

Através da rede social Twitter, pelo menos cinco deputado gaúchos repercutiram as falas do senador capixaba. Para Maria do Rosário (PT), as declarações "comprovam tentativa de golpe" e a apuração e responsabilização dos envolvidos é "urgente". Os também petistas Bohn Gass e Denise Pessôa ressaltam a gravidade dos relatos de Do Val.

Declarações do Senador Marcos do Val comprovam tentativa de golpe. É urgente a apuração e responsabilização de Bolsonaro e de todos os envolvidos nesta conspiração contra a nossa democracia. — Maria do Rosário (@mariadorosario) February 2, 2023

Gravíssima confissão do senador Marcos do Val: Bolsonaro estava presente quando Daniel Silveira lhe propôs que, com um gravador escondido, fosse falar com @alexandre de Moraes, p/ tentar extrair uma fala comprometedora do ministro e, com isso, impedir a posse de @LulaOficial. — Bohn Gass (@BohnGass) February 2, 2023

Daiana Santos, do PCdoB, partido que integra federação com o PT, e Fernanda Melchionna (PSol) também utilizaram suas contas para comentar o assunto, fazendo relação entre a fala do senador e a possibilidade de prisão dos citados.

São gravíssimas as denúncias do senador Marcos do Val de que Bolsonaro teria pedido ajuda para prender Alexandre de Moraes e tentar o golpe. Mais um passo no caminho do delinquente para a prisão. Daniel Silveira já pode ir esquentando a cela. — Fernanda Melchionna (@fernandapsol) February 2, 2023

Os demais deputados federais gaúchos da bancada composta por 31 parlamentares, no total, e os três senadores que representam o Rio Grande do Sul não haviam se manifestado na referida rede social até a publicação da matéria.