Deputados gaúchos criam frente parlamentar de combate a privilégios

* Com informações de Mauren Xavier

Um grupo de deputados do Rio Grande do Sul lançou nesta terça-feira uma frente parlamentar para combater privilégios nas instituições públicas gaúchas. A intenção é analisar vantagens recebidas por servidores, numa iniciativa que partiu de pagamentos feitos a integrantes do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Contudo, ela também se estenderá a outros órgãos. Ao todo, 22 parlamentares assinaram documento em apoio ao trabalho da comissão, que será comandanda por Sebastião Melo, do MDB.

A primeira iniciativa será apurar a contagem do tempo de serviço para concessão de vantagem de alguns conselheiros do TCE. O grupo identificou que há alguns que consideraram período anterior ao cargo para aplicação de licença prêmio.

Além do ex-vice-prefeito de Porto Alegre, fazem parte os deputados Any Ortiz, Giuseppe Riesgo, Frederico Antunes, Airton Lima, Zilá Breitenbach, Fran Somensi, Luiz Marenco, Rodrigo Lorenzoni, Tiago Simon, Silvana Covatti, Sérgio Turra, Mateus Wesp e Elton Weber. Completam a lista Issur Koch, Fábio Ostermann, Vilmar Lourenço, Francine Bayer, Luciano Zucco, Pedro Pereira, Dalciso Oliveira e Sergio Peres.

À tarde, a bancada do PDT anunciou que integraria integralmente a frente, incluindo os nomes de Eduardo Loureiro, Gerson Burmann e Juliana Brizola. Já a bancada do PT e a deputada do PSol, Luciana Genro, assinaram nota dizendo que os deputados desses partidos, além do PDT, receberam "um veto" à adesão, "contrariando o que diz a própria resolução da Alergs, de que as frentes são pluripartidárias".

"O argumento é que só aceitam na Frente quem concorda com o ponto de vista defendido por estes deputados. As Frentes Parlamentares desta Casa são um espaço para o debate de ideias e de divergências, e não um clube de amigos com afinidade ideológica", consta na nota.