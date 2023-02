Desafio da gestão Melo, Plano Diretor terá conferência em Porto Alegre

publicidade

Considerado um dos principais desafios da segunda metade do governo do prefeito Sebastião Melo em Porto Alegre, a atualização do Plano Diretor passará por uma Conferência de Avaliação em março. Nesta terça-feira, o secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), Germano Bremm, entregou nesta terça-feira convite ao presidente da Câmara Municipal, vereador Hamilton Sossmeier (PTB), para participar do encontro, que ocorre nos dias 7, 8 e 9 do mês que vem, no Salão de Atos da PUCRS.

Para Sossmeier, aliás a revisão do plano é o maior desafio do ano legislativo na Capital. A “Câmara atuará de forma ativa para que possamos construir o melhor para o desenvolvimento da nossa Capital”, garantiu o parlamentar no encontro com Bremm, onde foi tratada também a criação de uma comissão especial para se debruçar sobre o tema.

“Nossa cidade evoluiu nas últimas décadas. Vamos debater o que está adequado e no que precisamos avançar em relação ao atual Plano Diretor”, explicou Bremm, confirmando que o projeto de lei com as sugestões oriundas dos debates será encaminhado pelo Executivo no segundo semestre.

A conferência, promovida pela Smamus, vai especialistas em urbanismo, entidades, conselhos municipais, sociedade civil, estudantes e população em geral para analisar o impacto do atual Plano Diretor no desenvolvimento urbano da cidade.

Para a população em geral, as vagas são limitadas e os interessados podem se inscrever através do link.

Dois temas centrais

O primeiro passo do debate sobre o novo Plano Diretor foi dado em agosto do ano passado, com a exposição “Diagnóstico POA 2030”, na Câmara de Vereadores. Na ocasião, uma consulta on-line também foi liberada para recolher contribuições da sociedade.

Além das mudanças nas regras arquitetônicas, outro tema elencado como prioridade até o fim do mandato é a concessão parcial do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae).