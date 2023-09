Desfile do 7 de setembro em Brasília tem clima tranquilo, sem protestos

publicidade

O desfile de 7 de Setembro em Brasília ocorre, até o fechamento deste texto, sob aplausos do público e com clima amigável, sem maiores protestos ou vaias ao governo. Ao contrário de anos anteriores, em que houve cartazes pedindo intervenção militar e ataques ao Supremo Tribunal Federal (STF), o público das arquibancadas ostenta nesta quinta-feira, 7, apenas bandeiras do Brasil.

As camisetas de cores verde e amarela não foram predominantes, mas apareceram em maior número do que as vermelhas.

A entrada às arquibancadas foram restritas a 30 mil pessoas.

Quem chegou após a capacidade ser atingida precisou ficar do lado de fora, acompanhando o desfile por telões.

Nas entradas, houve registro de frustração de quem não conseguiu acesso.

Veja Também