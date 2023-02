Do Val pedirá à PGR afastamento de Moraes da relatoria dos inquéritos dos atos extremistas

publicidade

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) foi à Procuradoria-Geral da República (PGR) entregar pedido de afastamento do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), da relatoria dos inquéritos que apuram os atos extremistas de 8 de janeiro. O parlamentar negou que o magistrado o tenha orientado a prestar depoimento para formalizar o pedido que recebeu para participar de uma tentativa de golpe de Estado e gravar ilegalmente o ministro.

"Dentro da minha conversa com o ministro no WhatsApp, fiz um resumo sobre a conversa que teríamos. Ele só diz a data que estaria em Brasília e, em momento algum, também diz para formalizar [a denúncia]. Quando nós estivemos pessoalmente, ele também em momento algum pediu para formalizar", disse em entrevista.

"Em momento algum ele [Moraes] disse: 'Faz então o registro, para a gente então conversar, para que esse registro entre nos autos'. Não falou absolutamente nada disso", também afirmou Do Val, mais cedo, em uma transmissão ao vivo pelas redes sociais.

O ministro do Supremo afirmou, mais cedo, ter proposto ao senador que prestasse um depoimento assim que relatou o caso, o que teria sido negado. Em um evento com empresários em Lisboa, Moraes disse que o plano para gravar conversas comprometedoras dele a fim de anular as eleições foi uma "tentativa de uma operação tabajara, que mostra exatamente o ridículo a que nós chegamos na tentativa de um golpe no Brasil".

"Informo que não são verídicas as recentes declarações do ministro Alexandre de Moraes quando diz que me orientou para que as informações sobre a reunião com Daniel Silveira e o ex-presidente Jair Bolsonaro fossem formalizadas. Tenho como comprovar", alegou o senador, ao revelar que enviou toda a conversa pelo aplicativo de mensagens que teve com o magistrado.

Nos últimos dias, o senador revelou que o ex-deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) pediu a ele que tentasse gravar Moraes para obter alguma declaração que configurasse parcialidade na atuação do ministro. O pedido foi feito em uma reunião com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em 9 de dezembro, segundo o relato de Do Val.

A ideia de Silveira seria tirar Moraes da presidência dos inquéritos que apuram atos contrários à Constituição, além de anular a última eleição presidencial. Ainda que tenha se negado a fazer as gravações ilegais, Do Val indica, agora, que quer o ministro fora da condução das apurações sobre as ações dos extremistas.

