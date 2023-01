Do Val sobre atos no DF: "Não tenho dúvida que foi alguém com especialidade"

publicidade

Aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, o senador Marcos do Val (Podemos-ES) disse não compactuar com nada que seja extremista. Segundo ele, não há dúvida de que o modus operandi das manifestações golpistas de domingo (8) foram coordenadas por alguém "com especialidade".

Em coletiva de imprensa após reunião com líderes do Senado nesta segunda-feira (9), do Val disse que ficou responsável pela parte técnica. "Na avaliação que eu fiz, no estudo dos vídeos, ficou muito claro que houve um treinamento específico para fazer essas invasões", disse, citando o uso de hidrantes e água para evitar o efeito do gás lacrimogêneo.

"Esse modus operandi foi inédito, nunca houve treinamento nesse sentido na área. Não tenho dúvida que foi alguém com especialidade que passou essa forma de fazer o entramento", declarou. Ao citar o recesso parlamentar, o senador disse que houve um aproveitamento do período para a manifestação.

O senador cita que, nas manifestações, havia pessoas que foram "enganadas" representando a direita que não sabiam da forma como foram conduzidas as manifestações. "Supostamente teve pessoas, foi feita por questionamentos meus para quem estava aqui, eram pessoas que caíram de paraquedas pensando que era um protesto tranquilo como todos os outros anteriores", comentou.

Para o senador, houve tentativa de "destruição do símbolo democrático".

Veja Também