Dois federais do MDB oficializam apoio a pré-candidatura de Gabriel Souza ao governo

publicidade

Os deputados federais Márcio Biolchi e Giovani Feltes, do MDB, divulgaram nesta quarta-feira uma carta na qual oficializam seu apoio à pré-candidatura do deputado estadual Gabriel Souza na corrida interna pela indicação do partido ao governo do Estado. Gabriel disputa a indicação com o deputado federal Alceu Moreira.

No documento, os parlamentares argumentam que o ex-presidente da Assembleia Legislativa “representa a continuidade de um projeto de reformas implementado durante o governo Sartori” e, ainda, “a renovação do partido”. Ele foi líder do governo na administração Sartori.

A oficialização do apoio ocorre na mesma manhã em que o grupo de lideranças descontentes com a forma como se dará a escolha do pré-candidato entrega uma carta à executiva estadual solicitando a alteração dos critérios. Na semana passada a executiva decidiu que a definição caberá ao diretório e será feita no próximo domingo, 27.

O grupo, encabeçado pelo prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, pelo ex-senador Pedro Simon e pelo ex-governador Germano Rigotto, entre outros, internamente se opõe a Gabriel e à articulação que ele entabula com o governador Eduardo Leite (PSDB). A solicitação é para que a definição seja feita por um colégio mais amplo que o dos 72 membros do diretório, e que ocorra na primeira semana de abril. Pelos cálculos feitos pelos dois grupos que travam os embates, Gabriel tem maioria no diretório e deverá conquistar a indicação caso seja mantido o formato atual.

Veja Também