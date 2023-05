Eduardo Leite anuncia proposta para aumentar em 9% o piso regional no RS

publicidade

Após reunião com o secretariado na manhã desta quarta-feira, no Galpão Crioulo do Palácio Piratini, o governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou que o Executivo vai encaminhar nos próximos dias projeto para reajuste do salário mínimo regional. A proposta do governo é de um aumento de 9%, o que elevaria o valor dos atuais R$ 1.443,94 para R$ 1.573,89 na primeira faixa.

Conforme Leite, o novo valor, se aprovado pelo Legislativo, será superior ao piso nacional em quase 20% e atrás somente do Paraná, que recentemente reajurtiou o mínimo regional da primeira faixa de profissionais para R$ 1.749,02.

Apresentei hoje, na reunião do secretariado, a nossa proposta de reajuste de 9% do Piso Regional. O piso salarial no RS ficará em R$ 1.573,89, o segundo maior do Brasil e quase 20% acima do salário mínimo nacional. — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) May 31, 2023

"Estamos fazendo esse movimento de valorização dos trabalhadores com diálogo e responsabilidade. Levaremos o projeto para a Assembleia nos próximos dias", manifestou-se o governador gaúcho, através de rede social.

Em dezembro do ano passado, a Assembleia aprovou um reajuste de 10,6%. No entanto, a proposta inicial do governo, na época tendo a frente Ranolfo Vieira Júnior (PSDB) foi de 7,7%, sendo alterada pelo então líder do Executivo na Casa, Mateus Wesp (PSDB) por meio de emenda.