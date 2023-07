Eduardo Leite escolhe os novos desembargadores de Justiça do RS

O governador Eduardo Leite escolheu Marcelo Bertoluci e Marcelo Dorneles como os novos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado (TJRS).

Dorneles ocupou o cargo de procurador-geral do Ministério Público do Estado (MPE) entre 2021 e 2023. Ele foi escolhido por Leite sendo o primeiro colocado na lista tríplice entregue pelo MPE. Já Bertolucci presidiu a OAB-RS.

Informo que escolhi o ex-procurador de Justiça Marcelo Dornelles e o ex-presidente da OAB-RS Marcelo Bertolucci para as vagas do quinto constitucional do Tribunal de Justiça, com a certeza de que, com suas trajetórias, cumprirão com competência as funções de desembargadores.