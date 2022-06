"Ele estava sabendo", diz esposa de Milton Ribeiro no dia da prisão; ouça

publicidade

A esposa do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro disse, em ligação interceptada no dia da prisão, que ele "estava sabendo" do que aconteceria. Uma conversa de Myrian Ribeiro foi interceptada por investigadores da Polícia Federal na operação que teve como alvo o pastor que comandava o MEC.

No diálogo, ela diz que um homem chamado Matheus estava explicando para ela sobre a tentativa da defesa de entrar com habeas corpus para Milton Ribeiro. Myrian, então, afirma que "o negócio já estava certo". Ouça:

“O Matheus estava explicando que o advogado vai tentar um habeas corpus e talvez... Fica em Santos... Ele tava, no fundo, ele não queria acreditar, mas ele estava sabendo. Para ter rumores... da alta, coisa, é porque o negócio já estava certo”, diz a esposa.

A ligação foi feita entre Myrian e um interlocutor chamado Edu e aumenta suspeitas de que as informações sobre a operação da PF que culminou com a prisão do ex-ministros foram vazadas.

Em outro áudio divulgado mais cedo, de uma conversa por telefone entre Milton Ribeiro e a filha, o ex-ministro diz que recebeu uma ligação do presidente Jair Bolsonaro, quando o chefe do Executivo levantou um temor de que Ribeiro fosse alvo de uma operação da Polícia Federal.