Eleições 2024: após cassação, Cachoeirinha deve ter reprise de 2022

Dos municípios apresentados nesta série especial sobre o cenário político na região Metropolitana, Cachoeirinha é aquele que viveu o clima de eleição municipal há menos tempo. Isso porque a Justiça Eleitoral realizou eleições suplementares em outubro do ano passado, junto às eleições gerais, por conta da cassação do prefeito reeleito Miki Breier (PSB), em abril.

A reportagem integra um especial sobre as eleições nas dez maiores cidades da região Metropolitana de Porto Alegre.

Cachoeirinha com 136 mil habitantes ocupa a 13ª posição entre os maiores em população no Rio Grande do Sul e tem o 16º maior Produto Interno Bruto, conforme os mais recentes dados.

Depois da cassação dos diplomas de Breier e do vice Maurício Medeiros (MDB) por suposto abuso de poder político e econômico durante o período eleitoral, o pleito suplementar elegeu Cristian Wasem (MDB). Ainda tramitam recursos.

Wasem, que ocupava a cadeira de forma interina por ser presidente da Câmara de Vereadores, teve como vice eleito o Delegado João Paulo (PP). A chapa deve buscar a reeleição no próximo ano, embora João Paulo, que já foi chefe da Polícia Civil no Estado, tenha sido procurado pelo PL, que almeja candidato próprio.

Na semana passada, com ampla maioria na Câmara de Vereadores, o prefeito aprovou uma reforma administrativa, que prevê a criação de 94 cargos na gestão pública, sendo 36 destes para cargos em confiança (CCs) e o restante funções gratificadas (FGs), mostrando força de sua base aliada.

Em outro ponto, o vereador David Almansa (PT) deverá reeditar a disputa do ano passado, concorrendo como oposição a Wasem. Em 2022, o prefeito eleito teve 51,4% dos votos, contra 25,62% do petista e 22,98% de Dr. Rubinho (União). Este último não deverá estar na disputa majoritária, uma vez que deve ser postulante à vaga no Legislativo municipal.

Paulo Oliveira, o vereador Paulinho da Farmácia (PDT), atual presidente da Câmara, é outro nome que pode concorrer à prefeitura. Na eleição suplementar, o PDT apoiou Wasem, assim como o PP, o Republicanos e o Avante, com Paulinho abrindo mão de compor chapa em apoio a João Paulo.

O PT trabalha no convencimento de formar chapa com o PDT, seguindo aliança nacional, visto que os trabalhistas estão na base do governo do presidente Lula. Neste caso, a chapa teria Almansa como candidato a prefeito e Paulinho como vice. No entanto, como os pedetistas seguem na base do governo Wasen, as conversas não evoluíram, por enquanto.

