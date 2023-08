Eleições 2024: Novo confirma ex-deputado estadual como pré-candidato à prefeitura de Santa Maria

publicidade

Em encontro com filiados, na noite da última quarta-feira, o Novo anunciou o nome de Giuseppe Riesgo, ex-deputado estadual, como pré-candidato à prefeitura de Santa Maria, sua cidade natal, nas eleições de 2024. Confirmada a candidatura, será a primeira do partido no município, quinto maior colégio eleitoral do Rio Grande do Sul.

Riesgo foi eleito deputado estadual em 2018, formando bancada com o também ex-deputado Fábio Ostermann. Em 2022, tentou a reeleição para a Assembleia, enquanto Ostermann buscou vaga na Câmara Federal, ambos não se elegendo.

O pré-candidato disse que a decisão de concorrer para prefeito foi pensada após conversas com partidários do Novo e pessoas de outras siglas, acreditando ser “uma candidatura viável para fazer frente aos outros pré-candidatos”.

“Tenho um contato muito bom com o nosso ex-candidato a governador do RS, Ricardo Jobim (também natural de Santa Maria), que sempre foi um entusiasta da candidatura, assim como o (deputado federal) Marcel van Hattem e o pessoal do partido na cidade”, afirmou. Em 2018, Jobim atuou como voluntário junto à candidatura de Riesgo para o Legislativo gaúcho.

Sobre uma futura composição de chapa, o ex-deputado falou que ainda não tem nomes para a vice-prefeitura, mas ressaltou ter bons contatos com outros partidos no município, citando o PP, Republicanos, PL e Podemos.

*Sob supervisão de Mauren Xavier