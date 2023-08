Eleições 2024: Prefeito busca reeleição e oposição se articula em Guaíba

publicidade

Berço da Revolução Farroupilha, Guaíba é o 21º município em população, tendo 92,9 mil habitantes, conforme o Censo 2022. Em relação à contagem anterior, de 2010, a cidade perdeu mais de dois mil habitantes. Tendo a CMPC, indústria de celulose, como destaque na economia, o município apresenta o 15º maior PIB do Estado, conforme os últimos dados, de 2020.

A reportagem integra um especial sobre as eleições nas dez maiores cidades da região Metropolitana de Porto Alegre.

O atual prefeito, Marcelo Maranata (PDT), disputará a reeleição, devendo reeditar a chapa com a vice Claudinha Jardim (PL). O PL busca ter candidato próprio nas principais cidades do RS, mas Guaíba configura uma das exceções, a exemplo de Porto Alegre, onde está definido que o partido integrará a chapa como vice. Claudinha disputou a eleição ao governo do Estado como vice de Onyx Lorenzoni (PL), que reside no município.

Maranata foi eleito no último pleito municipal, em uma disputa apertada. A chapa teve apenas 212 votos a mais que a de José Sperotto, na ocasião pelo PTB. Maranata teve 18.507 votos contra 18.295 de Sperotto, apenas 212 de diferença.

A disputa entre os dois não deve se repetir, no entanto. O ex-prefeito José Sperotto, eleito em 2016 e que antes havia sido deputado federal, depois de mais de uma década no PTB, migrou para o PSDB no final de 2021, quando era superintendente da Metroplan na primeira gestão do governador Eduardo Leite. Pelos tucanos, disputou vaga de deputado estadual em 2022, figurando como um dos suplentes. Hoje, ocupa cargo de diretoria na Secretaria de Logística e Transportes, mas na cidade não há um movimento, por ora, que indique candidatura.

Quem surge como potencial opositora a Maranata é a ex-vereadora e ex-vice-prefeita Cleusa Silveira Souza (MDB). Ela disputou a eleição passada como vice na chapa de Sperotto e, embora o MDB esteja na base do atual prefeito, vem fazendo movimentos junto ao PSDB, buscando uma aliança para a disputa do do Executivo municipal.

O União Brasil vem participando de algumas dessas conversas. A intenção do partido é ter um candidato próprio. Um nome cotado é o do atual coordenador da bancada do partido na Assembleia Legislativa, Carlinhos Vargas, que foi deputado estadual pelo PTB de 2007 a 2011. Há a expectativa que filiados do PTB, partido que tem a maior bancada na Câmara de Vereadores, ingressem no União Brasil na próxima janela partidária, em março.

Veja Também

Caso o MDB inviabilize Cleusa como candidata para apoiar Maranata, ela pode migrar para outro partido e, até mesmo uma chapa conjunta com o União não pode ser descartada, embora os movimentos sejam muito iniciais e incipientes.

No campo da esquerda, o PT não abrirá mão de ter um candidato encabeçando chapa. PCdoB e PV, que fazem parte da federação, são apoios certos e o PV já procurou os petistas visando indicar um nome para vice. A tendência é que Rudinei Fernandes seja novamente candidato. Em 2020, ele foi o quarto colocado com 2.492, atrás de Narciso da Funerária (Patriota), que teve 3.626.

Uma união com o PSol no município é vista como difícil, embora não totalmente descartada. Na eleição passada, o partido teve como candidata Líbia Aquino, que conquistou 2.310 votos. Concorrendo com chapas puras, PT e PSol dividiram os votos mais à esquerda.

Ouça: