Eleições 2024: Santa Maria aparece com conhecidos da cidade como pré-candidatos à prefeitura

No município de Santa Maria, depois de dois mandatos, o prefeito Jorge Pozzobom (PSDB) vai tentar fazer o sucessor. Os tucanos estão em tratativas avançadas para a filiação do atual vice-prefeito, Rodrigo Decimo, do União Brasil. Ele deve migrar para o PSDB e disputar o Executivo do quinto maior colégio eleitoral do RS.

Na outra ponta, o PT vai lançar o deputado estadual Valdeci Oliveira, que também já comandou a prefeitura duas vezes. E que, em 2016, perdeu o segundo turno para Pozzobom por 226 votos. Agora, o PT antecipou articulações, e já negociou a vaga de vice para outro ex-prefeito, o médico José Farret. Atualmente no União Brasil, ele é um nome tradicional da política local e, até há poucos anos, foi uma das lideranças do Progressistas na cidade.

Santa Maria será ainda uma das apostas do MDB, que pretende concorrer com o atual secretário estadual de Assistência Social, Beto Fantinel. O PDT tentará emplacar o ex-reitor da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) Paulo Burmann.

O PSB ventila os nomes dos vereadores Paulo Ricardo Pedroso e Danclar Rossato. O Novo já colocou na rua a pré-candidatura do ex-deputado Giuseppe Riesgo. Ele tenta atrair para uma coalizão o Progressistas e o PL. O PL, que sonhava com a filiação de Decimo, ainda não desistiu de ter candidato próprio.