Eleições 2024: Vice de Novo Hamburgo deixa PSDB e se filia ao Cidadania

O vice-prefeito de Novo Hamburgo, Márcio Lüders, deixou o PSDB e se filiou ao Cidadania. Os dois partidos estão unidos em federação.

O ato de filiação ocorreu nesta segunda-feira, no escritório da deputada federal gaúcha Any Ortiz (Cidadania), em Porto Alegre.

Lüders estava incomodado com a disputa interna do PSDB, que culminou com a intervenção estadual no diretório local. O diretório de Novo Hamburgo tentou reverter a intervenção na Justiça, sem sucesso.

A prefeita Fatima Daudt (MDB), que migrou do PSDB, acompanhou o ato. Ele é cotado para ser o candidato da situação, uma vez que Fatima está concluindo o segundo mandato.

