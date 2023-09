Eleições 2024: vice-prefeito de Canoas deve ingressar no PL em outubro

publicidade

Após encontro com o presidente do diretório municipal do PL de Canoas na quinta-feira, o vice-prefeito Dr. Nedy Marques (Avante) recebeu nesta sexta-feira uma espécie de "reforço" do convite do partido em contar com seu nome como candidato nas eleições para prefeito em 2024. No município vizinho de Esteio, o deputado federal e presidente estadual do PL, Giovani Cherini, encontrou-se com Nedy, acompanhado do prefeito Leonardo Pascoal, que anunciou migração do PP para o partido no mês passado.

Conforme Nedy, sua ida para o PL está "praticamente definida" e, na quarta-feira, em uma reunião com aliados políticos o tema já havia sido debatido. O PL quer formalizar as filiações de Nedy e Pascoal na segunda quinzena de outubro, em Brasília, com a presença do ex-presidente Jair Bolsonaro e do presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto. O vice-prefeito entende que a conversa com ambos será definitiva para a confirmação de seu destino político.

Dr. Nedy ocupou a cadeira de prefeito por quase um ano, durante período em que o titular, Jairo Jorge (PSD), esteve fastado provisoriamente pelo Ministério Público do Estado, pela apuração de irregularidades em contratos na área da saúde, que seguem, porém agora no âmbito da Justiça Federal. Ambos entraram em rota de colisão a ponto do vice despachar em gabinete afastado do Paço Municipal.

O vice-prefeito diz estar vivendo um momento de "constrangimento" na prefeitura. "Ao longo da minha vida pública, nunca tive uma vírgula na minha conduta", diz Nedy, que ocupou por seis legislaturas cadeira de vereador além de, por alguns meses, em 2010, ter assumido cadeira na Assembleia Legislativa como suplente, então pelo MDB. Na época, Cherini presidia o parlamento gaúcho e, conforme Nedy, ambos estreitaram amizade. Outros partidos, como o PSDB, chegaram a sondar o vice-prefeito.

O PL vê a necessidade de assumir o protagonismo na região Metropolitana, com candidatos nas principais cidades e o convite a Nedy é justamente para encabeçar a disputa em Canoas, terceiro maior município em população do RS.

Além de Nedy, em Canoas, o partido tem como pré-candidatos ou potenciais nomes, por exemplo, o atual vice de de Pascoal, Jaime da Rosa, em Esteio; Evandro Soares, em Gravataí; Heliomar Franco, em São Leopoldo; Douglas Martello, em Alvorada; e Imília de Souza, em Sapucaia do Sul. No Estado, a projeção é ter 150 candidatos a prefeito.

Em Porto Alegre, o partido tem Ricardo Gomes como pré-candidato a vice na chapa de Sebastião Melo (MDB), repetindo dobradinha na busca pela reeleição. A situação é vista como exceção pela sigla, assim como Guaíba, onde Claudinha Jardim também repetirá chapa encabeçada por Marcelo Maranata (PDT) na busca por um segundo mandato.