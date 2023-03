Eleitores de três municípios elegem prefeitos neste domingo no RS

publicidade

Neste domingo, 13,7 mil eleitores de três municípios gaúchos vão às urnas para eleger prefeitos e vices em eleições suplementares. Miraguaí e Redentora, no Noroeste, e Capão do Cipó, no centro do Estado, conhecerão os novos chefes do Executivo após a Justiça Eleitoral encontrar irregularidades nas chapas eleitas em 2020.

Em Miraguaí, Valdelírio Pretto da Silva, o Pretinho (PT), e o vice Leonir Hartk (PP) foram cassados por compra de votos no final de novembro. Disputam o cargo de prefeito dois atuais vereadores: Luis Carlos Herrmann, o Mosquito (MDB) e Ricardo Finck (PTB). O município tem 4,2 mil habitantes.

Na mesma região, 6,7 mil eleitores de Redentora terão somente uma opção para ocupar o cargo que era de Nilson Paulo Costa (MDB). Ele o vice Jaime Jung (PDT) foram denunciados por abuso do poder político e econômico. A única chapa na urna neste domingo tem como candidato a prefeito Malberk Antoine Kunst Dullis, o Nico (MDB).

Já em Capão do Cipó, Osvaldo Froner (PP) o vice-prefeito Anselmo Fracaro Cardoso (PDT) foram cassados em outubro após denúncia de fornecimento de vale-combustíveis em troca de votos e prática de caixa 2. Os 2,8 mil eleitores do município terão como opções no novo pleito o servidor público Adair Cardoso (PDT) ou o pecuarista Leandro Melo Pereira (PP), que disputam o posto.

Eleição em Caseiros suspensa

Um quarto município também teria uma eleição suplementar na data. Em Caseiros, no Norte, o prefeito Leo César Tessaro (MDB) e o vice Mário João Comparin (PSDB) foram cassados em dezembro por captação e gastos eleitorais irregulares.

O novo pleito, no entanto, foi suspenso por conta de uma liminar concedida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A Justiça considerou que, até que sejam julgados recurso pedido pelos eleitos em definitivo, não deve ser realizada a eleição suplementar.