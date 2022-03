Em áudio, deputado Arthur do Val diz que "ucranianas são fáceis porque são pobres"

publicidade

O vazamento de um áudio do deputado estadual Arthur do Val (Podemos-SP) causa polêmica nesta sexta-feira (4) e mobiliza as cúpulas do MBL (Movimento Brasil Livre) e do Podemos, partido ao qual ele é afiliado.

O deputado conhecido como "Mamãe Falei" afirma na gravação que as mulheres ucranianas são "fáceis, porque são pobres". A mensagem teria sido enviada em viagem à Ucrânia, na qual o deputado afirma ter atuado para ajudar em auxílio da população do país invadido pela Rússia.

“Vou te dizer, são fáceis, porque elas são pobres. E aqui minha carta do Instagram, cheia de inscritos, funciona demais. Não peguei ninguém, mas eu colei em duas ‘minas’, em dois grupos de ‘mina’, e é inacreditável a facilidade”, afirmou o deputado.

Em outros trechos, ele cita as refugiadas. "A fila das refugiadas, irmão. Imagina uma fila de sei lá, de 200 metros ou mais, só deusa. Sem noção, inacreditável, é um bagulho fora de série. Se pegar a fila da melhor balada do Brasil, na melhor época do ano, não chega aos pés da fila de refugiados aqui", disse o deputado, que prometeu voltar ao local.

O R7 questionou o gabinete do deputado sobre o áudio, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.