Em 2020, PP gaúcho quer eleger mais mulheres nas eleições municipais

publicidade

A deputada estadual Silvana Covatti (PP), aclamada neste sábado como presidente do movimento Mulher Progressista Gaúcha, afirmou que percorrerá os municípios do Estado onde o partido estiver organizado para impulsionar a participação feminina nas eleições do ano que vem. "Será uma eleição de muito trabalho, para a qual não bastará divulgar uma ideia e, sim, convencer as pessoas de que se é capaz de realizar as políticas esperadas naquelas comunidades", descreveu.

Silvana disse que a meta do partido é superar os resultados conquistados nas eleições municipais de 2016, quando o PP elegeu sete prefeitas, onze vice-prefeitas e 205 vereadoras. "Queremos incentivar o ingresso real das mulheres na vida política. Ao invés de nos preocuparmos com o preenchimento de cotas, vamos pegar pela mão aquelas companheiras que tem o desejo de fazer a diferença e trazer para o processo", discursou.

Durante a atividade, prestigiada por parte das principais lideranças da sigla no Rio Grande do Sul, o presidente estadual Celso Bernardi (PP) registrou a filiação de quatro novas progressistas, que deverão ser candidatas em 2020. Silvana Covatti substitui a líder empresarial, Simone Leite (PP), que ocupou a função partidária nos últimos dois anos.