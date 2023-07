Em agenda com prefeitos, Melo diz que atual reforma é "tapetão tributário"

publicidade

O prefeito Sebastião Melo não poupou críticas ao projeto da reforma tributária durante a reunião da Confederação Nacional dos Municípios, nesta terça-feira, em Brasília. Em sua fala, Melo disse que não é contra uma modificação do sistema tributário, mas sim do que está em tramitação no Congresso. "Somos favoráveis a reforma, mas não secreta, não sem lei, não no atropelamento. Para mim, isso tem nome: se chama tapetão tributário".

Dia importante de mobilização em defesa dos municípios para a reforma tributária não ser votada nos moldes atuais. Como está, a proposta prejudica serviços essenciais como saúde, educação e infraestrutura. Reforma sim, atropelo não!



📹 Mateus Raugust / PMPA pic.twitter.com/hyOnb9QsnJ — Sebastião Melo (@SebastiaoMelo) July 4, 2023

Além de defender uma discussão mais profunda sobre o tema, Melo disse que a atual proposta não é transparente e tira a autonomia dos municípios através da queda de receita. "Uma coisa nós conquistamos: foi esculpir no texto constitucional um ente federado chamado municipalismo e querem nos tirar a autonomia".

Na capital federal, o prefeito ainda participa de uma agenda com a bancada federal gaúcha, às 16h30min. Depois, estará presente no ato com prefeitos das principais capitais e outras importantes cidades brasileiras para reivindicar que a votação não ocorra da maneira como está a proposta.

Veja Também