Em Brasília, Leite entrega carta sobre reforma tributária pedindo "racionalidade econômica"

Em viagem à Brasília, o governador Eduardo Leite entregou aos líderes que discutem a Reforma Tributária, uma carta com os principais posicionamentos do Estado. Antes disso, ele participou do encontro do presidente da Câmara, Arthur Lira com os governadores dos estados e secretários da fazenda.

A reunião, realizada na residência oficial da Presidência da Câmara, em Brasília, contou também com a presença do vice-governador Gabriel Souza e da secretária estadual da Fazenda, Pricilla Santana.

“A reforma é fundamental para o futuro do Brasil e conta com nosso apoio. Defendemos uma mudança que simplifique a estrutura tributária e apresente mais racionalidade econômica”, explicou Leite.

No documento, o governo estadual reforça cinco pontos que considera críticos na discussão da proposta: