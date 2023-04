Em busca de estreitar relações com a Europa, Lula viaja para Portugal e Espanha nesta quinta

publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai viajar para Portugal e a Espanha nesta quinta-feira. O objetivo da viagem, segundo o governo, é a retomada das relações com os países europeus, a defesa em comum pela democracia, o compromisso mútuo com a sustentabilidade e a transição energética.

A comitiva presidencial rumo à Europa deve ter aproximadamente 75 pessoas. A lista ainda não está fechada, mas sabe-se, até a última atualização desta reportagem, que Lula vai acompanhado das ministras Anielle Franco (Igualdade Racial), Margareth Menezes (Cultura), Nísia Trindade (Saúde) e do ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos).

Programação

No sábado, Lula vai participar de uma cerimônia de boas-vindas, com honras militares, em Lisboa. Na sequência, encontra-se com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo, e com o primeiro-ministro, António Costa, além de fazer uma declaração à imprensa. O presidente brasileiro também vai participar da 13ª Cúpula Brasil-Portugal — a última ocorreu em 2016. A agenda vai tratar também de assuntos da relação entre os dois países, como comércio, inovação, ciência e tecnologia. Segundo o Itamaraty, Lula deve assinar cerca de dez atos.

Entre os acordos a ser assinados, estão por exemplo memorando de entendimento de cooperação da agência espacial brasileira, acordo de equivalência dos estudos do ensino fundamental entre os dois países e memorando dos direitos de pessoas com deficiência.

No domingo, a agenda de Lula está sem compromissos, por enquanto, o que sugere que ele vá ter um dia livre nas terras portuguesas. No dia seguinte, o presidente segue para Matosinhos, no norte de Portugal, para participar de um fórum empresarial em que temas como energia, mobilidade, saúde, tecnologia e inovação serão debatidos. O presidente retorna para Lisboa no mesmo dia em um cargueiro KC-390, produzido pela Embraer.

Ainda na segunda-feira, Lula vai assinar o diploma do prêmio Camões concedido ao cantor brasileiro Chico Buarque, em 2019. A honraria não foi entregue por falta de assinatura do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Espanha

Na terça, Lula fará um discurso na Assembleia da República Portuguesa e vai seguir rumo a Madrid, capital da Espanha. Entre os compromissos estão um jantar oferecido pelo rei Filipe 6º, um encontro com o primeiro-ministro, Pedro Sánchez, e uma reunião com empresários. Há a previsão de memorandos de entendimento na educação superior, cooperação na área de trabalho e convênio na área de seguridade social. Lula retorna ao Brasil na noite da próxima quarta-feira.

A viagem do petista ocorre a menos de uma semana de sua ida à China. O giro de Lula tem ainda como contexto a tentativa de marcar uma posição de independência do Brasil sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, que já dura mais de um ano, após as declarações polêmicas feitas pelo presidente brasileiro aos Estados Unidos e à União Europeia.

Lula afirmou, no último domingo, em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes Unidos, que os EUA e a Europa contribuem para o prolongamento da guerra e defendeu a criação de uma espécie de G20 para restabelecer a paz. A fala causou reação, e a Casa Branca disse que o petista está "papagueando" o discurso adotado pela Rússia para negar que tem culpa pela invasão.

