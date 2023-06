Em Porto Alegre, Lula fará inauguração no Hospital de Clínicas e almoço com Leite

publicidade

O presidente Lula deverá visitar o Rio Grande do Sul na próxima sexta-feira. A pré-agenda foi definida no final da tarde desta segunda-feira, durante reunião do ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta, sendo que os detalhes relativos aos horários e à logística serão anunciados nos próximos dias.Essa será a primeira visita oficial do petista ao Estado após assumir a presidência da República.

Em Porto Alegre, Lula deverá participar da inauguração de uma obra conjunta do Ministério da Educação e Ministério da Saúde no Hospital de Clínicas. Além disso, na Capital, o presidente almoçará com o governador Eduardo Leite (PSDB) e ex-governadores.

Ele também deverá fazer um sobrevoo na BR 448, conhecida como Rodovia do Parque. A expectativa é de que haja a possível extensão da rodovia federal.

No município de Viamão, na Região Metropolitana, o presidente visitará a Cooperativa Habitacional Coometal.