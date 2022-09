Em resposta a seguidora, Bispo Edir Macedo diz que segue com Bolsonaro nas eleições

publicidade

O Bispo Edir Macedo, líder espiritual da Igreja Universal, afirmou nesta sexta-feira (16) que vai apoiar o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição ao Palácio do Planalto.

Ao responder a comentário de uma seguidora nas redes sociais, o Bispo disse também que apoia a eleição de Tarcísio de Freitas (Republicanos) para o Governo de São Paulo. "Eu continuo com o Bolsonaro e o Tarcísio para governador", escreveu Macedo.

Nos últimos dias, circularam notícias falsas de que o Bispo supostamente poderia apoiar a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Contudo, nota da Igreja Universal sobre a fala afirma que Edir Macedo, depois de se desiludir com vários posicionamentos de governos petistas, vem, nos últimos anos, expressando firme resistência à volta da esquerda ao poder no Brasil.

"São bandeiras totalmente incompatíveis com o pensamento evangélico, como a legalização do aborto indiscriminado, a implantação da ideologia de gênero nas escolas, a instrumentalização do ensino com pautas socialistas, a perseguição religiosa, a descriminalização das drogas, o estímulo à invasão de terras e o constante ataque à estrutura familiar tradicional, formada por pai, mãe e filhos", diz trecho do texto.

A nota ressalta, entretanto, que a Universal não impõe a seus membros que votem em um ou outro candidato, mas reforça a importância de que os cristãos exerçam o direito do voto com consciência para todos os cargos em disputa.