Encerrada a votação para prefeito no Macapá

Terminou às 17h deste domingo a eleição em Macapá, no Amapá. Caso haja segundo turno, a nova votação está prevista para acontecer em 20 de dezembro.

As eleições na capital amapaense foram adiadas em razão da crise de energia que atingiu o Estado em novembro, com um apagão que deixou o Amapá no escuro por quase quatro dias, seguido por um período de 20 dias de racionamento até que o fornecimento fosse normalizado.

As eleições de Macapá tem dez candidatos à prefeitura: Capi (PSB), Cirilo Fernandes (PRTB), Dr. Furlan (Cidadania), Gianfranco (PSTU), Guaracy (PSL), Haroldo Iram (PTC), Josiel (DEM), Patrícia Ferraz (Pode), Paulo Lemos (PSOL) e Professor Marcos (PT).

