Esquema de segurança na Esplanada será reforçado durante desfile de 7 de Setembro

Com público esperado estimado em 280 mil pessoas, a Esplanada dos Ministérios terá o esquema de segurança reforçado neste 7 de Setembro. A data é marcada pela volta dos desfiles cívico-militares presenciais — após dois anos suspensos por causa da pandemia —, e por manifestações de apoiadores do governo.

Além do esquema de segurança reforçado em toda a área da Esplanada, com atiradores de elite e esquadrão antibomba, também há atenção especial para o Supremo Tribunal Federal (STF). Nos últimos meses, a Secretaria de Segurança da corte realizou ações especializadas para identificar, avaliar e acompanhar ameaças reais ou potenciais durante os atos.

“Com base no resultado dessas análises, definiu os riscos existentes e planejou ações que reduzam ou neutralizem esses riscos, sempre buscando atuar preventivamente”, informou o Supremo.

Ficou decidido que a Esplanada será fechada a partir da alça leste da rodoviária do Plano Piloto, a 3km do Congresso, até a via L4. As vias só devem ser liberadas para o trânsito de veículos após o fim do desfile e das manifestações previstas. Por causa disso, o governo federal e o do Distrito Federal preferiram suspender o expediente na terça-feira (6). Em comentário sobre a decisão, o ministro Paulo Guedes disse que a medida foi tomada para garantir a segurança durante o desfile.

Caminhões estarão proibidos de entrar na Esplanada ou de se aproximar do prédio do STF. Já carros de som estão autorizados a circular na área, porém, devem parar antes do Palácio do Itamaraty. Manifestantes também não poderão avançar além desse perímetro.

Quem chegar de ônibus em caravanas deve desembarcar na autura da rodoviária porque não haverá estacionamentos na Esplanada. Os manifestantes que chegarem de carro terão que estacionar no Setor Hoteleiro Norte, no Palácio do Buriti ou no Tribunal de Contas do DF. Desses locais, poderão seguir a pé até a Esplanada.

Convocação do presidente

O presidente Jair Bolsonaro (PL) tem sido a principal voz a convocar apoiadores para manifestações de 7 de setembro. Na convenção do PL, que o lançou oficialmente como candidato à reeleição, o atual chefe do Executivo convocou os apoiadores para irem às ruas “pela última vez” durante as celebrações da Independência.

"Convoco todos vocês agora para que todo mundo, no 7 de Setembro, vá às ruas pela última vez. Esses poucos surdos de capa preta têm que entender o que é a voz do povo. Têm que entender que quem faz as leis são os poderes Legislativo e Executivo", afirmou.

Neste ano, um outro fato inédito compõe a série de comemorações pelo bicentenário da Independência. O governo trouxe o coração do primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, que veio de Portugal em agosto e deve ficar exposto no Palácio do Itamaraty até a quinta-feira (8), quando retorna a Lisboa.