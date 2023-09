"Estou muito satisfeito com a conclusão", diz Lula sofre reforma ministerial

publicidade

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se disse nesta quarta-feira "muito satisfeito" com a conclusão da reforma ministerial. Ele deu a declaração na cerimônia fechada em que deu posse aos novos ministros - o vídeo dos trechos da declaração foi divulgado pelo Planalto nesta quarta-feira, 13.

"Estou muito satisfeito com a conclusão a que nós chegamos na montagem do governo", disse o presidente da República. Ele também cobrou dedicação dos novos ministros.

Tomaram posse no Palácio do Planalto na manhã desta quarta:

Silvio Costa Filho - deputado do Republicanos de Pernambuco assumiu a pasta de Portos e Aeroportos no lugar de Márcio França;

André Fufuca - deputado do PP do Maranhão assumiu o Esporte no lugar de Ana Moser, que até o momento não tem indicativo de novo cargo no governo;

Márcio França - assumiu o recém-criado Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte.

A nomeação dos novos ministros conclui as alterações no primeiro escalão do governo promovidas por Lula para fortalecer sua base no Legislativo. A negociação durou meses e incluiu o presidente da Câmara, Arthur Lira.