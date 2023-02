Exército troca comandante militar do Planalto que coordenou tropas em 8 de janeiro

publicidade

O Exército Brasileiro tirou do Comando Militar do Planalto o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes. O cargo será assumido pelo também general Ricardo Piai Carmona.

Dutra estava à frente da tropa durante a invasão e os atos de vandalismo de 8 de janeiro, que culminaram na depredação do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal (STF).

O general Carmona deixa da Diretortia de Educação Superior Militar para assumir o Comando Militar do Planalto. Dutra, agora, passa a integrar a 5ª Subchefia do Estado-Maior do Exército, responsável pelas relações internacionais do exército e missões de paz.

No fim de janeiro, em meio às desconfianças do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com militares, o Palácio do Planalto trocou o secretário-executivo do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), o número dois da pasta. O general Carlos José Russo Assumpção Penteado deixou o cargo e o general Ricardo José Nigri assumiu.

Comando Militar do Planalto

A principal missão do comando é realizar a guarda e o cerimonial militar da Presidência da República, além de contribuir para a soberania nacional, dos poderes constitucionais, da lei e da ordem.

O general Dutra estava no Comando Militar do Planalto desde julho de 2021. Ele faz parte do Exército desde fevereiro de 1984. Ele fez os cursos de política, estratégia e alta administração do Exército e de defesa, na Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, em 2013.