Ex-chanceler diz que encontro de Bolsonaro com embaixadores foi organizado pela Presidência

O ex-ministro das Relações Exteriores Carlos França afirmou em depoimento ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que o encontro com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho do ano passado, foi organizado pelo Cerimonial da Presidência da República. Na ocasião, o então presidente Jair Bolsonaro (PL) fez críticas ao sistema eleitoral brasileiro, levantou suspeitas sobre as urnas eletrônicas, sem apresentar provas, e atacou ministros do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e do STF (Supremo Tribunal Federal). O encontro motivou uma ação no TSE que pode tornar Bolsonaro inelegível.

O R7 teve acesso ao depoimento, que é sigiloso e está dentro de uma ação que apura a conduta do ex-presidente Jair Bolsonaro durante a reunião. "Bom, esse encontro ocorre organizado pelo Cerimonial da Presidência da República. O que eu fiz é auxiliar a Presidência da República naquilo que me cabe. Na minha pasta, a orientação, uma vez tomada a decisão de fazer o evento, que nós julgávamos que deveria ser o público-alvo", disse.

Nesta terça-feira (27), o ministro do TSE Benedito Gonçalves, relator da ação contra Bolsonaro, votou pela inelegibilidade do ex-presidente por oito anos, pela prática de abuso poder político e uso indevido dos meios de comunicação na reunião com embaixadores. O ministro afirmou também que, em razão da grande relevância e da performance discursiva para o processo eleitoral e para a vida política, "não é possível fechar os olhos para os efeitos antidemocráticos de discursos violentos e de mentiras que colocam em xeque a credibilidade da Justiça Eleitoral".

Após o voto de Benedito, os demais ministros votarão nesta quinta-feira (29) na seguinte ordem: Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Nunes Marques e Alexandre de Moraes.

