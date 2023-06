Ex-diretor da PRF nega que instituição favoreceu Bolsonaro em votação do segundo turno

publicidade

O ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal Silvinei Vasques, primeiro depoente da CPMI do 8 de janeiro, negou que a instituição tenha atuado para favorecer o então candidato Jair Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais, fazendo operações de fiscalização principalmente na região Nordeste, onde Lula liderava as pesquisas de intenção de voto.

“É a maior injustiça já realizada na história da PRF”, afirmou ele que citou, inclusive, que a fiscalização realizada no Nordeste foi menor do que em outras regiões. Segundo Vasques, foram 618 pontos fiscalizados em todo o país, 310 corresponderam a locais onde Lula ganhou a eleição, e em 316, Bolsonaro foi o vencedor.

Segundo ele, não houve registro de que alguém tenha deixado de votar por conta da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal e somente cinco ônibus foram recolhidos em operações no Nordeste.