Ex-diretor da PRF processa deputado André Janones por supostos danos morais

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques entrou com seis ações na Justiça por danos morais contra o deputado federal André Janones (Avante-MG). Somadas, as indenizações pedidas por Vasques alcançam R$ 312 mil. Os processos são referentes a postagens de Janones nas redes sociais em que ele afirma que o ex-diretor direcionou as operações da corporação no Nordeste para interferir no segundo turno das eleições.

Ao R7, a assessoria de imprensa de Janones comentou que não foi notificada dos processos e afirmou que as postagens do deputado são baseadas em investigações e notícias veiculadas na imprensa. "Ele [Silvinei Vasques] foi exonerado e pediu aposentadoria para escapar. O MPF [Ministério Público Federal] pediu a condenação por improbidade administrativa", afirmou a assessoria.

Em duas das postagens, Janones chama o ex-diretor de "bandido" ao comentar as operações da PRF durante o segundo turno das eleições. Em outra publicação, o deputado federal se refere a Vasques como "miliciano".

Vasques é alvo de um inquérito criminial que corre na Polícia Federal (PF) que apura se ele se omitiu em relação aos protestos que bloquearam rodovias após o resultado das eleições de 2022. O procedimento ainda investiga se ele descumpriu a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que proibiu que veículos de transporte coletivo fossem abordados durante blitze realizadas em todo o país em 30 de outubro, quando ocorreu o segundo turno.

O ex-diretor da PRF se tornou réu também em uma ação de improbidade administrativa, por suposto uso indevido do cargo para pedir votos para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). No inquérito, o MPF revelou que, desde o começo das eleições, Vasques fez postagens na internet com mensagens de cunho eleitoral. Em 29 de outubro de 2022, véspera do segundo turno das eleições, Vasques pediu explicitamente, em sua conta pessoal em uma rede social, votos para Bolsonaro.

Em dezembro de 2022, a PRF concedeu aposentadoria voluntária a Vasques. O ex-diretor-geral da instituição se aposentou com "proventos integrais e paridade correspondentes ao subsídio do cargo efetivo", ou seja, ele continua a receber o salário integralmente.

