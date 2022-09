Ex-mulher de Bolsonaro, Ana Cristina Valle tem carro pichado e casa apedrejada

publicidade

A ex-mulher do presidente Jair Bolsonaro (PL), Ana Cristina Valle (PP), teve seu carro apedrejado e o muro da residência onde mora pichado com os dizeres "morte ao Bolsonaro" na noite dessa quinta-feira.

Pelos stories do Instagram, Jair Renan Bolsonaro, filho de Ana Cristina com o chefe do Executivo, condendou a atitude. "Pixaram a porta da minha casa em represaria não só a minha mãe que é candidata a deputada distrital, que automaticamente se percebe o ódio entregue gratuito a família Bolsonaro", afirmou.

De acordo com informações da TV Cultura, o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), responsável pela segurança do presidente e de seus familiares, foi ao local juntamente com a Polícia Militar para averiguar o caso.

