Ex-reitor da Ufpel recebe Medalha do Mérito Farroupilha

Graduado em em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas (Ufpel) mestre em Epidemiologia pela UFPel, doutor em Epidemiologia pela UFPel, pós-doutor pelo Instituto de Saúde da Criança – University College of London (UCL), Londres, Inglaterra, ex-reitor da UFPel, um dos sócios-fundadores e ex-presidente da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde, bolsista de produtividade 1A do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), editor-chefe do Journal of Physical Activity and Health, um dos coordenadores da Coorte de 2015 de Pelotas e do Observatório Global de Atividade Física e coordenador do EPICOVID-19, o maior estudo epidemiológico sobre coronavírus no Brasil. Essa é a trajetória profissional de Pedro Rodrigues Curi Hallal, homenageado que recebeu a Medalha do Mérito Farroupilha, a maior honraria concedida pela Assembleia legislativa do Rio Grande do Sul.

A escolha foi uma indicação do deputado estadual Zé Nunes (PT). A cerimônia virtual ocorreu nesta terça-feira, às 13h30min, sendo que estavam presentes na Assembleia, o condecorado acompanhado dos pais e da esposa, o governador Eduardo Leite e o presidente da Casa, Gabriel Souza (MDB). Durante o ato, o governador do Estado reiterou que a outorga da premiação não tem o intuito de nutrir vaidades e sim destacar uma trajetória que possa inspirar outras pessoas.

Leite lembrou que se formou em Direito pela instituição e ressaltou a coragem do ex-reitor, que assumiu essa incumbência sem deixar de se posicionar fortemente em prol da política e da comunidade acadêmica, mesmo despertando contrariedades. “Eu sei como é, já que também sou alvo de críticas pelas decisões do Estado, tanto é que deve três dois ou três processos de impeachment, o que é bom porque isso só é possível em uma democracia”, comentou. O chefe do Executivo gaúcho complementou: “Somente numa democracia um militar de patente inferior se elege presidente”, instigou.

Hallal declarou que diante da polarização em que se vive, é uma emoção ter o trabalho reconhecido com essa homenagem do Parlamento Gaúcho e do Estado. “Dedico essa medalha a todas as famílias gaúchas que estão em luto pela perda de familiares durante a pandemia de Covid-19”, afirmou. O ex-reitor da UFPel ainda salientou: “Somente juntos e ouvindo a ciência, venceremos o coronavírus”.