Ex-secretária de Educação depõe em CPI da Educação na Câmara de Porto Alegre

Primeira convidada da CPI da Educação da Câmara de Porto Alegre, a ex-secretária Janaína Audino depôs por 1h15min em reunião da comissão liderada pelo líder do governo, Idenir Cecchim (MDB). Questionada sobre sua ligação, enquanto chefe da pasta, de possíveis irregularidades na aquisição de materiais utiizados nas escolas, Janaína reiteradamente afirmou que todas as compras sob sua gestão foram feitas através de licitações e que não houve, em momento nenhum, pressão do governo para compra de determinados itens.

A ex-secretária foi responsável pela compra de 21 mil chromebooks em sua gestão, que durou de janeiro 2021 a fevereiro de 2022. As aquições derivavam de um planejamento pedagógico realizado pela secretária, quando foi orientada a compra de um aparelho por aluno do ensino fundamental, motivada pela pandemia de Covid-19. Segundo Janaína, o processo tramitou por quase um ano antes das compras serem efetuadas.

A participação de Janaína em uma reunião com a prefeito Sebastião Melo (MDB) e os empresários Jailson Ferreira da Silva e Sergio Bento de Araújo, representante e dono, respectivamente, das empresas Inca e Astral, foi alvo de diversos questionamentos por parte dos vereadores.

Em resposta, a ex-secretária afirmou que a reunião foi "uma como outras tantas que nós fazemos", em que houve a exposição de produtos. Ela alegou não ter conhecimento prévio da pauta, não conhecer os empresários presentes e que nenhuma compra foi encaminhada após o encontro.

Pressionada pelo vereador Giovani Culau (PCdoB), da oposição ao governo, para expor os motivos da sua saída do governo, a ex-secretária disse não ter conhecimento das causas que levaram a sua exoneração. "O senhor está me fazendo uma pergunta que eu não sei como responder (sobre sua saída). Talvez os senhores devessem perguntar para quem sabe responder", disse.

Sobre a execução de verbas extras na Secretaria, Janaína disse ter identificado alguns "vícios de processo". Ela prontamente avisou ao prefeito de que se precisava de uma mudança do fluxo nas verbas extras.

A presença da ex-secretária se deu através de convite, não de testemunha, afirmou Cecchim. A mesma só realizou o juramento de dizer apenas a verdade às 11h14, após um pedido do vereador Tiago Albrech (Novo). O movimento foi um dos poucos momentos de tensão entre os parlamentares, quando Cecchim disse que não cabia a ele "dizer quem tá mentindo e quem tá dizendo a verdade".