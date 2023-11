Ex-vereadores de Porto Alegre compartilham memórias em encontro da Feira do Livro

publicidade

Memórias da Câmara de Porto Alegre foram o centro do debate que reuniu ex-vereadores neste sábado, no Espaço Força e Luz, no Centro Histórico. Em parceria com a 69ª Feira do Livro da Capital, o evento contou com a presença de onze parlamentares que integraram cinco legislaturas distintas, relembrando histórias e "causos" do Legislativo.

Abrindo o evento, o atual presidente da Casa, vereador Hamilton Sossmeier (PTB), afirmou que “antigamente, eram discutidos projetos, ideologias, mas havia o respeito às pessoas”, acrescentando que, “hoje em dia, vivemos tempos tensionados”. O único vereador convidado ainda em exercício foi Pedro Ruas (PSol), que está no seu sexto mandato. “Pedro Ruas, nosso decano, assim como outros vereadores com mais mandatos, têm sido o equilíbrio da Casa”, comentou Sossmeier.

Comovidos pelo reencontro, os ex-parlamentares exaltaram a iniciativa, que teve como guia o livro “Câmara e Memória: Legislaturas da Câmara Municipal de Porto Alegre de 1947 a 1988”, lançado neste ano, que busca resgatar a história do parlamento municipal.

O político presente com mais legislaturas, nove no total, era Reginaldo Pujol, que afirmou ter “revivido no dia de hoje”. “Me sinto o Pujol que, em 1973, jurava defender as leis da Constituição Federal como vereador de Porto Alegre”, falou. Do mesmo modo, Jussara Gauto, que assumiu a vereança pela primeira vez em 1977, disse estar “encantada” e que se sentiu novamente, hoje, “o gás que tinha antes”. Valdir Fraga, ex-presidente da Casa em duas oportunidades, disse estar “muito feliz com o evento”.

Um dos principais pontos levantados durante o encontro foi o respeito entre os políticos que conviviam no Legislativo municipal. “O que eu fiz na Câmara, foi me apoiando em outros vereadores”, disse Ignácio Neis, citando colegas de partidos diferentes. Primeira vereadora cega de Porto Alegre, Bernadete Vidal, eleita pelo Arena, relembrou que Jussara Cony, atualmente no PCdoB, “vinha correndo” para lhe buscar na tribuna, como demonstração de amizade. “Na nossa legislatura, foi formada uma amizade sincera apesar de posições antagônicas”, concluiu Jussara. Outro causo com Jussara, que gerou risadas do público, foi contado por Luiz Vicente Dutra, eleito pelo PDS, que recordou ter conversas com a vereadora sobre chás.

Emocionada, Teresinha Irigaray, ex-vereadora e ex-primeira-dama de Porto Alegre trouxe memórias sobre a cassação de seu marido à época, o ex-prefeito Sereno Chaise, pelo golpe militar de 1964. “À Câmara Municipal, devo o recomeço da minha vida. Nós éramos pessoas negativas na rua, no bairro, na cidade, no Estado e no país”, relatou.

Wilton de Araújo e Luiz Braz comentaram sobre aspectos da política atual. “Hoje a distância dos que elegem para os que se elegeram é muito grande”, lamentou Wilton, eleito pelo PDT em 1983. Na mesma linha, Braz disse que “esse montão de partidos que temos hoje não representam absolutamente nada” e que “é preciso voltar a enxugar os partidos para discutir melhor os destinos da nação”.

