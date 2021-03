Faisal assume como deputado na Assembleia Legislativa

publicidade

A mudança no secretariado do governo de Eduardo Leite (PSDB) provocou alteração na bancada do PSDB na Assembleia Legislativa. Nesta terça-feira, o deputado Faisal Karam (PSDB), ex-secretário de Educação, tomou posse em seu mandato na Casa, ocupando o lugar de Luiz Henrique Viana (PSDB) que assumiu no final da manhã a pasta do Meio Ambiente e Infraestrutura.

Karam foi a primeira mudança da bancada durante esta legislatura. Em entrevista à TV Assembleia, momentos antes de tomar posse, o deputado afirmou que seu mandato deverá priorizar as áreas da educação e do desenvolvimento econômico. Karam tem 58 anos e é formado me Administração de Empresas pela Unisinos. Ele também foi prefeito de Campo Bom entre 2009 a 2016, na época pelo então PMDB.

A troca, contudo, não é inédita na Casa. Outros deputados deixaram seus mandatos, alguns, inclusive, para ocupar o primeiro escalão do governo de Leite. Este foi o caso do deputado Ruy Irigaray (PSL), que assumiu a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, em 2019, e retornou ao Parlamento em 2020. Durante seu afastamento, Rodrigo Lorenzoni (Dem) assumiu como suplente.

O deputado Juvir Costella (MDB) também saiu para ocupar uma pasta no governo, a de Logística e Transporte. Em seu lugar na Assembleia assumiu, como suplente, o deputado Carlos Búrigo (MDB). Costella, no entanto, retornou ao plenário durante um breve período em 2020 para votação do projeto que mantinha a majoração das alíquotas do ICMS, como voto favorável ao governo.

No final do ano passado, devido à eleição de Sebastião Melo (MDB) para prefeito de Porto Alegre, o deputado Búrigo assumiu como titular. Assim, tomou posse a deputada Patrícia Alba (MDB), configurando a terceira troca na bancada. A eleição de Fábio Branco para prefeito de Rio Grande resultou na entrada de Beto Fantinel.

Outra alteração na bancada emedebista, resultado da reforma no secretariado, foi a saída de Edson Brum, que assumiu o comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e em seu lugar, a entrada do deputado Clair Kuhn. Ao todo, a bancada do MDB teve quatro trocas, metade da composição original.

*Sob supervisão de Mauren Xavier